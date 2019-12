Padova | madre scuote neonato che finisce in coma La 29enne è indagato per lesioni

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Gravissimo episodio a Mestrino, in provincia di. Unaha scosso il figlio di cinque mesi fino a provocargli il. La donna è indagata.– Undi appena cinque mesi è giunto in gravissime condizioni all’ospedale del capoluogo veneto. Il piccolo è in, causato da un arresto circolatorio. Al nosocomio sono stati eseguiti tutti gli accertamenti diagnostici sul: Tac, elettroencefalogramma e risonanza magnetica. Il sospetto diventa quasi certezza: lecerebrali risulterebbero compatibili con un forte scuotimento.sotto accusa L’episodio si è verificato sabato a Mestrino, centro a ovest di. All’arrivo dei sanitari, il medico di turno ha chiamato i carabinieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori la donna, esasperata dal pianto del, lo avrebbe scosso violentemente tanto da ...

