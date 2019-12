Neonato in coma | madre indagata | potrebbe averlo scosso troppo forte

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Una mamma residente in provincia di Bassano del Grappa è al momentoper lesioni volontarie aggravate per le lesioni e l’induzione indel suo bambino di 5 mesi e mezzo. Il piccoloessere rimasto leso a seguito di scuotimenti da parte della, che però ha dichiarato di non ricordare di averil piccolo. Forseper consolarlo dal pianto La mattina dello scorso sabato la 29enne, residente a Mestrino, si trovava a casa sua con i due figli piccoli: ildi 5 mesi e mezzo e la primogenita, di un anno e mezzo. La donna ha raccontato che il piccolo piangeva e la bimba aveva bisogno della sua assistenza. Minuti e minuti di pianto incontrollato -come spesso capita ai bambini di quell’età- e lapare ricordi solo dicullato e poi di essersi accorta che aveva smesso di piangere. Quando lo ha rimesso nella culla, si è accorta che il ...

MediasetTgcom24 : Padova, scuote neonato che finisce in coma: indagata la mamma 29enne #padova - GiornaleVicenza : Gravissime le condizioni: tutte le funzioni vitali del bebè sono affidate alle macchine. La mamma di #Mussolente è… - zazoomblog : Padova madre scuote neonato che finisce in coma. La 29enne è indagato per lesioni gravissime aggravate - #Padova… -