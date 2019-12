Luigi' s Mansion 3 | un video ci mostra la spettacolare replica del Poltergust G-00

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 24 dicembre 2019)'s3 è disponibile dallo scorso ottobre in esclusiva per Nintendo Switch e, in generale, il gioco è stato abbastanza apprezzato dalla critica specializzata (avete letto la nostra recensione?).Oggi si torna a parlare dell'avventura a tinte horror, con protagonista, grazie a un nuovopubblicato dal canale YouTube di Nintendo.Il filmato in questione, ciunadelG-00 di's3.Leggi altro...

Eurogamer_it : #LuigisMansion3: ecco l'incredibile replica del del Poltergust G-00. - RohitVinod4 : @ProsafiaGaming Luigi mansion 3 - tech_gamingit : Volpin Props ha realizzato il Poltergust G-00 di Luigi's Mansion -