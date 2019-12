Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Presto la sezionedell’apppotrebbe essere riorganizzata, non solo esteticamente ma anche funzionalmente, grazie all’delle, una modalità di visualizzazione a schede che dovrebbe rendere più semplice navigare tra leper scegliere quella che più ci serve. A scoprire la novità nel codice dell’app e a forzarne l’attivazione così da mostrarne il futuro aspetto è stata la ricercatrice in sicurezza Jane Manchun Wong, esperta in reverse-engineering delle app per scovare funzionalità nascoste e falle di sicurezza. Al momento non c’è alcun annuncio ufficiale riguardo alla nuova visualizzazione, né ci sono notizie sulla finestra temporale in cuipotrebbe avviarne la distribuzione. Eppure il fatto che sostanzialmente il codice sia già implementato nell’app e vada solo attivato fa ben sperare ...

TutteLeNotizie : Google Traduttore si rifà il look, in arrivo le Flashcard per la funzione Frasi Salvate - gianssnow : @mirkoconlak (sto usando il traduttore di google, mi rifiuto di trascrivere gli anglismi) barella polinano lautaro… - Asgard_Hydra : Google Traduttore: la funzione 'Frasi salvate' cambia look -