Gemma Galgani | dopo le lacrime a Uomini e Donne per Juan Luis ritrova il sorriso | “Ho un

(Di martedì 24 dicembre 2019)è in pausa per le feste natalizie. Come ogni anno, il dating show seguitissimo di Maria De Filippi subisce questo breve stop in vista del Natale ma il pubblico non ha da temere perché i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico torneranno a far compagnia ai telespettatori con l’arrivo del nuovo anno. Probabilmente a partire da martedì 7 gennaio. Finita la pausa natalizia, Maria De Filippi presenterà la nuova tronista, Sara, subentrata al posto di Veronica Burchielli. Ma ritroveremo al centro della scena Giulio Raselli, che abbiamo lasciato ancora diviso tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, e Carlo Pietropoli. E il trono over? L’ultima puntata andata in onda ha visto ancora una volta protagonistae non è stata certo una “chiusura in bellezza” per la dama torinese. (Continuala foto)essersi districata a fatica prima tra le provocazioni di ...

