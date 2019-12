(Di martedì 24 dicembre 2019) Domenica In diin versione ridotta: ecco perché Nella puntata in onda il 22 dicembre 2019,sarà costretta ancora una volta a chiude prima la sua Domenica In. Per quale motivo visto che nelle ultime settimane è già capitato ben due volte? In questa occasione la chiusura anticipata è dovuta alla messa in onda di Oltre la Supercoppa – Tra calcio e diritti umani. Nel frattempo la moglie di Nicola Carraro ha fatto il suo debutto in prime time venerdì scorso col primo appuntamento de La Porta dei Sogni. Nonostante gli ascolti non sono stati molto esaltanti, le hanno comunque dato la possibilità di trionfare la serata contro la concorrenza. Ma i cambiamenti non sono terminati qui. Da noi…A Ruota Libera die L’Eredità dinon vanno in onda: il motivo Ma non è finita qui, infatti alle 17.30non andrà in onda. ...

Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Francesca Fialdini e Flavio Insinna tagliate dal palinsesto du Rai Uno: Mara Venier interrotta - - StefanoRossi_tw : @RosannaCesarano @elasciamy Assomiglia molto a Francesca Fialdini. - MMastrantuono : RT @chetempochefa: 'Piace ai giovani, ai meno giovani, piace ai grandi, piace ai bambini: Francesca Fialdini.' @francifialdini a #CTCF con… -