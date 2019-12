Cibo | nel 2100 potrebbe quasi raddoppiare la richiesta globale

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Entro fine secolo serviràl’80% diin piu’ (ovveroil doppio del fabbisogno attuale) per sfamare la popolazione mondiale. E’ l’allarmante dato reso noto sulla rivista Plos One e frutto di uno studio condotto presso l’Universita’ di Goettingen in Germania. E’ emerso che, se è vero che per il 60% questo aumento di fabbisogno alimentare servirà a sostenere l’aumento della popolazione mondiale, per oltre il 18% servirà invece a sostenere l’aumento di peso e altezza delle persone, che secondo i trend attuali sono in continua crescita. Secondo le stime delle Nazioni Unite la popolazione mondiale passera’ dai 7 miliardi del 2010 agli 11 del. I ricercatori tedeschi hanno calcolato che il fabbisogno calorico medio giornaliero per persona salira’ di ben 253 calorie tra 2010 e. Secondo quanto ...

