Autostrade | governo bloccato Rottura totale con i renziani

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Scontro alsulle concessioni autostradali.netta con ichiede 23 miliardi di euro per la risoluzione di diritto. Il casocomporta un doppio problema alla maggioranza di. Uno esterno e uno interno. Uno tra ile Aspi e uno all’interno della stessa maggioranza. La tensione ormai è alle stelle.sfida ilfacendo sapere di essere pronta a farsi da parte in cambio di 23 miliardi. Proposta inaccettabile per tutti i frequentatori di Palazzo Chigi e dintorni. Ma ilnon ha le idee chiare. Quella che doveva essere la giornata risolutiva si trasforma nella giornata dei rinvii. Tradotto alla fine il vertice slitta e se ne riparla il prossimo anno. Con Italia Viva che però ha voluto mettere un po’ di pepe alla serata facendo sapere che per quanto riguarda la revoca delle concessioni la ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. #Autostrade e #concessioni, tre versioni diverse d… - repubblica : Autostrade, la lettera di Aspi al governo: 'Risolviamo il contratto, dateci 23 miliardi'. 'Minacce inaccettabili' [… - repubblica : Oggi su Rep: ???? La linea di Autostrade non spaventa Conte. “Rivedere le concessioni è un diritto del governo” [di G… -