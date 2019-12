Autostrade | De Micheli | “Nessun esproprio proletario”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Concessioni e scontro con, Paola Deai microfoni del Corriere della Sera: “Nessunproletario, nessuna nazionalizzazione o vendetta”. Nel pieno delle discussioni al governo sulla revoca delle concessioni autostradali, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola Deè intervenuta ai microfoni de il Corriere della Sera facendo il punto su quelle che sono le intenzioni del Mo5 e del Pd e di quelle che invece sono le resistenze di Italia Viva. Fonte foto: https://www.facebook.com/ufficiostampa.dePaola Deal Corriere della Sera: “Vogliamo regole uguali per tutti” “Nessunproletario. Nessuna nazionalizzazione o vendetta. Vogliamo solo che le regole siano uguali per tutti. È così sbagliato in una democrazia liberale?“, ha specificato la ministra nella sua intervista al ...

