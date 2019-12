Alberto Mezzetti parla di Barbara d’Urso | “Dopo la cena c’è stato molto di più”

(Di martedì 24 dicembre 2019) La presunta liason tra(concorrente del GF) e della sua conduttrice () si arricchisce di una nuova e ulteriore puntata.non ha mai nascosto il suo interesse per la(“Dal primo approccio che ho avuto con lei, è scattato in me un senso di conquista. Sono uno che ama il bello e le imprese impossibili”), lei dal suo canto non ha mai confermato né smentito. Lui le avrebbe inviato regali e richieste di appuntamento e avrebbe confessato di essere “il cuoco misterioso” presente nelle storie Instagram della conduttrice. Lei avrebbe cercato di mantenere le distanze senza mai esporsi troppo. E adesso a che punto siamo?più di una? Pare che dopo la frequentazione testimoniata da misteriosi video su Instagram, le cose si siano un po’ raffreddate tra i due. Lui cucinava, lei mangiava e forse non ci sarebbealtro. Forse. Perché ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Ri_Ghetto : Come scusa? - infoitcultura : Alberto Mezzetti su Barbara D’Urso: “C’è stato molto di più” - zazoomnews : L’ossessione di Alberto Mezzetti: “Con la D’Urso dopo la cena c’è stato molto di più” - #L’ossessione #Alberto… -