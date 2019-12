Via a Defender-Europe | le più grandi esercitazioni Nato

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sarà il più grande dispiegamento di forze sul suoloo dalla fine della Guerra Fredda. Ventimila soldati statunitensi atterreranno nel Vecchio continente per prendere parte ad una mastodontica esercitazione militare, e alcuni loro di loro resteranno in Polonia: dislocati in una base avanzata che il Pentagono aveva annunciato di voler stabilire. Le manovre, come sempre, guardano alla Russia e alla Cina, quali “teorici” avversari da cui gli Stati Uniti e ladevono guardarsi. L’esercitazione che il Pentagono sta pianificando per questa primavera si chiamerà “20”, e già il nome esprime da solo il senso dell’esercizio che riverserà sul suolo est-o una forza complessiva di 37mila soldati della; dotati di mezzi e attrezzature per simulare su vasta scala la “difesa” dell’Europa un esercito di pari entità ...

