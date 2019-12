Verona | rapina in una sala slot | ucciso a bastonate il proprietario

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il titolare di unaa Legnano, in provincia di, è statodurante una. La scorsa notte un uomo a volto coperto si è fatto aprire la porta sul retro e ha colpito ildel locale con un bastone o una spranga. Dopo avere trafugato l’intero incasso – circa tremila euro – iltore è fuggito facendo perdere le sue tracce. La vittima, un sessantenne originario della provincia di Brescia, è morto poco dopo il trasporto in ospedale in seguito al trauma cranico subito. A dare l’allarme è stata la socia in affari dellagiochi, che abitava nello stesso stabile: arrivata sul posto ha trovato l’uomo a terra, in una pozza di sangue.Sul caso stanno indagando i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale diinsieme ai colleghi della Compagnia di Legnago. L'articoloin unaa ...

mark_nm : Verona, ammazzato durante rapina: gli spaccano la testa a sprangate - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: +++ #Rapina in #SalaSlot in provincia di #Verona, ucciso il titolare +++ - fantasyeydor01 : RT @emanuelecarioti: +++ #Rapina in #SalaSlot in provincia di #Verona, ucciso il titolare +++ -