Traffico Roma del 23-12-2019 ore 15 | 30

(Di lunedì 23 dicembre 2019) ANORD CODE PER INCIDENTE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO ALTEZZA VIA ROCCARASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MOLTO TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA DA CORsO FRANCIA SINO AL GRA IN USCITA DALLA CITTà, E DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO FRANCIA VERSO IL CENTRO. TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA SINO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE GRA. LUNGHE CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA VIA SALARIA SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24. incidente anche su Via dei Monti Tiburtini altezza Via Tiburtina: la strada è chiusa alin direzione della Tangenziale Est, e ci sono lunghe code a partire dalla via prenestina. altro incidente sul Tratto Urbano della A24: ci sono code fra Portonaccio e Tor Cervara in ...

