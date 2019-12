Torino | arrestati due imprenditori cinesi per sfruttamento

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)dueper. Trenta lavoratori pagati 5 euro al giorno per 15 ore.dueper. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, glipagavano i loro trenta dipendenti 5 euro al giorno per 15 ore di lavoro. Cucivano con macchinari borse e vestiti sia d’inverno che d’estate. Una situazione di semi schiavitù con un umo di 28 e una donna di 26 anni che sono finiti in manette dopo un blitz da parte della Guardia di Finanza di. Nelle prossime ore previsti gli interrogatori per chiarire meglio la vicenda e cercare di capire se in passato anche altri lavoratori sono finiti in questa ‘trappola’. Il blitz della Guardia di Finanza Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nelle prime ore di lunedì 23 dicembre 2019 dopo diversi ...

