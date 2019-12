Siracusa | donna trova la bara di uno sconosciuto nella cappella di famiglia

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Brutta sorpresa per unana d’origine ma residente in un’altra città. Laera tornata a casa per le feste e aveva deciso di recarsi al cimitero per fare una visita ai suoi familiari defunti che riposavanodi. Ma al cimitero la aspettava una bruta sorpresa: ladiera occupata da un altro nucleo familiare. Ecco cos’è accaduto. Immaginate lo shock di chi, tornando a casa per le feste decide di fare una visita al cimitero dove scopre la scomparsa dei suoi cari defunti. La triste vicenda ha come protagonista unadiche aveva lasciato la città per trasferirsi altrove. Come molti italiani, laera tornata a casa per le feste e aveva deciso di andare are i suoi familiari sepoltidi. ...

