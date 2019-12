Nicola Carraro | malore per il marito della Venier | “Congestione polmonare”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildi Maraè stato ricoverato per una congestione polmonare: dopo la grande paura vissuta per suola conduttrice gli ha dedicato un tenero messaggio via social.per ilMarae suosono tornati a mostrarsi insieme sui social dopo la grande preoccupazione vissuta durante questi giorni per i problemi di salute di, ricoverato per una congestione polmonare. “Sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare”, ha scritto l’uomo sotto a un suo scatto e mostrandosi felice e sorridente accanto a sua moglie. La conduttrice si era detta molto preoccupata per le condizioni di salute di suo, e inoltre sarebbe stata impaziente di poterlo presto riabbracciare. Visualizza questo post su Instagram Eccoci qua , sono tornato dalla mia ...

notizieit : Nicola Carraro, malore per il marito della Venier: “Congestione… - BlitzQuotidiano : Mara Venier triste a Domenica In? Il marito sta male: ha una congestione polmonare - infoitcultura : Nicola Carraro e Mara Venier/ Lontani per motivi di salute ma Natale in coppia -