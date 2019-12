Metro C | il sogno che corre nello spazio e nel tempo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 20 dicembre 2019 presieduta dal presidente Conte, ha deliberato il finanziamento di 9.3 milioni di euro per la realizzazione del prolungamento della tratta della Linea C dellapolitana di Roma fino a Piazza Venezia.L’intervento consentirà di portare le gallerie di linea a ridosso del corpo della futura stazione di fronte al Vittoriano, sul nodo di raccordo tra il centro barocco di Roma e l’area dei Fori imperiali. Dopo l’apertura dell’archeo-stazione di San Giovanni, opera fondamentale di potenziamento del sistema dei trasporti romano e, allo stesso, il più importante intervento pubblico per la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio contenuto nel sottosuolo della Capitale, il governo giallo rosso, con un atto politico chiaro, rilancia la ...

