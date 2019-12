Maltempo Calabria | allagamenti e danni a stabilimenti balneari a Vibo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019)danneggiati e cartelloni crollati. Sono gli effetti del forte vento e della violenta mareggiata in corso lungo la costa tirrenicanese. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco. Sotto monitoraggio i corsi d’acqua, il cui regolare deflusso alla foce è ostacolato dal mare in tempesta. Un grande cartellone pubblicitario e’ caduto sulla Statale 18 in prossimità del cimitero di Vena. A Tropea le violente raffiche di vento hanno generato onde alte alcuni metri che si stanno abbattendo sulle spiagge spazzando via gli, mentre il lungomare, ricostruito pochi mesi fa, e’ completamente sommerso. AValentia, i tendoni installati a protezione delle antiche mura di eta’ magnogreca, sono stati danneggiati dalle raffiche di vento, mentre aMarina e’ le acque hanno invaso il lungomare e ...

