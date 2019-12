Lucifer 5 sarà il finale che tutti i fan desiderano | parola di Kevin Alejandro

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) I dettagli su5 sono molto scarsi, ma l'attorepromette ai fan che l'ultima stagione soddisferà le loro aspettative.In un'intervista con Digital Spy, l'interprete del detective Dan Espinoza, ha dichiarato:Tutto quello che posso davvero dire è questo: credo cheilper cuiabbiamo lottato. È stato un percorso incredibile, quindi rilassatevi nel nostro ultimo viaggio a Los Angeles insieme al diavolo preferito daha aggiunto che la scelta optata da Netflix per una stagione più breve (il quarto capitolo ha avuto dieci episodi, mentre l'ultimo ne avrà 16 ediviso in due parti) ha aiutato lo show a migliorare la sua narrazione. Così ha spiegato:Sento che il modo in cui il nostro show si sta sviluppando è esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Ora abbiamo l'opportunità di arrivare subito al punto. Ogni personaggio è ...

