L’occupazione turca della Siria passa anche per l’economia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il 9 ottobre la Turchia ha dato il via all’operazione militare Sorgente di pace per eliminare la minaccia “terroristica” rappresentata dalle Forze democratichene, a maggioranza curda, presenti lungo il confine. Con ilre dei mesi, però, la narrazione dell’intervento militare e i suoi stessi scopi sono mutati,ndo così da un’azione difensiva di breve-media durata a un’operazione attraverso cui imporre la propria presenza nel lungo periodo nel nord est recentemente conquistato. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ha fatto mistero del suo desiderio di rimpatriare i 3,6 milioni di rifugiatini presenti in Turchia, creando così una zona cuscinetto lungo il confine, ma la strategia adottata da Ankara per imporre il proprio controllo sul nordè ancora più complessa. Dalla lirana a quellaDopo aver ...

