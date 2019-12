LIVE Sci alpino | Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA | Kristoffersen davanti | bene

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37: Così gli azzurri alla fine della prima manche: 15 NANI Roberto ITA 21.16 +0.35 19 ZINGERLE Hannes ITA 21.21 +0.40 21 MAURBERGER Simon ITA 21.23 +0.42 46 DE ALIPRANDINI Luca ITA 21.62 +0.81 48 TONETTI Riccardo ITA 21.72 +0.91 15.35: Così la classifica dopo la prima manche: 1Henrik NOR 20.81 2 LUITZ Stefan GER 20.92 +0.11 3 CAVIEZEL Mauro SUI 20.93 +0.12 4 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 20.94 +0.13 5 KILDE Aleksander Aamodt NOR 20.99 +0.18 6 FAIVRE Mathieu FRA 21.00 +0.19 7 LEITINGER Roland AUT 21.01 +0.20 7 SCHMID Alexander GER 21.01 +0.20 7 PINTURAULT Alexis FRA 21.01 +0.20 10 RASCHNER Dominik AUT 21.04 +0.05 15.33: Conclusa la prima manche 15.32: Meisen 21″35, Torsti 21″40 15.31:Roberto Nani! 21″16 per l’azzurro, Falgoux 21″62 15.30: McGrath 21″16, Roenngren ...

enricospada2 : #FisAlpine #scialpino #AltaValBadia #LaVilla L'Italia si aggrappa ai giovani nello slalom gigante parallelo della V… - itinerariinita : RT @AptValdiSole: Sarà l'aria del #Natale...fatto sta che in #ValdiSole, in questo momento, sta nevicando! Ecco le immagini live dalle pist… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA: Vinatzer e Maurberger possono stupire - #alpino #Parallelo… -