Giorgia Meloni? Un colpo di fulmine Nella coppia l' uomo sono io Non faccio il

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Diventerà sicuramente la prima premier donna”. Con queste parole, in un’intervista a Libero, parla Andrea Giambruno, compagno die autore per Canale 5. Giambruno racconta il primo incontro con la leader di Fratelli d’Italia:″È stato undi. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsiè stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per assistente”.Il giornalista Mediaset racconta la vita di famiglia con:“Non mi infastidisce essere associato a, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente.l’io, nonil mammo, non so neppure ...

LuigiAssecasa : RT @salvato54613394: M5S attacca Giorgia Meloni “Assenteista: perché non va mai a lavorare?” - Rosenkavalier70 : RT @janavel7: #Ndrangheta. Cirio, presidente del Piemonte, scarica Rosso: «Io non lo volevo in giunta, me l’ha imposto Giorgia Meloni». E a… - chiarasinc : RT @janavel7: #Ndrangheta. Cirio, presidente del Piemonte, scarica Rosso: «Io non lo volevo in giunta, me l’ha imposto Giorgia Meloni». E a… -