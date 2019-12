Germania | era scomparso da due anni e mezzo | 15enne ritrovato nell’armadio di un sospetto

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un ragazzo di soli 15, che erada due, è statoall’interno dell’armadio di un uomo sospettato di pedopornografia. La scoperta è avvenuta in seguito a una perquisizione della polizia tedesca nell’abitazione dell’uomo in, nella Renania settentrionale-Vestfalia. Erada due, in. E dopo tutto questo tempo è statovivo all’interno di un armadio di un uomo sospettato di pedopornografia. L’incredibile scoperta è avvenuta durante una perquisizione, come riportato dalla polizia tedesca e riferito e spiegato dalla Cnn. Il giovane ora ha 15ed era quindiquando ne aveva ancora 13. È statovenerdì, ma la notizia è stata diffusa solamente in un secondo momento, nella giornata di domenica 22 dicembre. La polizia di Recklinghausen, nella Renania settentrionale-Vestfalia, aveva dato vita a ...

