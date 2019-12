Georgina Rodriguez | regina delle nevi insieme a Ronaldo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sofia Lombardiposa sensualmente sulla neve mentre gioca con i figli più piccoli, che sta crescendo in compagnia del fidanzato CristianoUn raggio di sole tra le neve in alta quota: ecco come appare la bellissima, mentre si diverte con i piccoli di casa, tra una passeggiata e una discesa con il bob. La compagna di Cristianosi fa immortalare mentre approfitta di un momento di svago sulle piste accanto ai figli, tutti in posa e sorridenti, ben protetti da doposci e tute termiche. La famiglia disembra divertirsi sulla neve soffice ed è proprioa guidare l'intrattenimento, scivolando sulle piste con ognuno di loro. Al comando del bob, la bellissima modella mostra tutto il suo lato affettuoso e amorevole: molto protettiva nei confronti di tutta la sua famiglia. Ma il lato materno cede subito il passo a ...

italiaserait : Sanremo 2020, Amadeus: dieci vallette, Fiorello, Tiziano Ferro, Georgina Rodriguez di Cristiano Ronaldo, rumors e r… - infoitcultura : Sestriere, una giornata sulla neve per Georgina Rodriguez e figli - infoitcultura : Sestriere, la vacanza a sorpresa di Georgina Rodriguez aspettando CR7 -