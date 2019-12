Gavino Sanna | “Quando Berlusconi mi disse | ‘Si tagli i capelli anche lei Se lo fa ci

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Corriere della Sera intervista, pubblicitario che ha fatto epoca, con all’attivo 7 Oscar della pubblicità e oltre trenta libri. Nato a Porto Torres, ha vissuto a lungo a New York per poi tornare in Italia, a Milano, dove oggi vive in una casa museo. Gli chiedono se sarà la bellezza a salvarci: «Le rispondo così: e chi salverà la bellezza? Il regno della cultura e del buon vivere esiste ancora? Spesso sono gli stranieri a spiegarci che il nostro è un Paese stupendo. Noi fatichiamo ad accorgercene. Roma non sarebbe ridotta in questo modo. Ela mia Sardegna. Sa una cosa? Siamo in mano ai pasticcioni, ai profittatori, agli odiatori di professione». Dice di vivere in disparte perché in pace con se stesso e perché ama la solitudine, «che può essere una magnifica compagna». Racconta la sua vita da pubblicitario, le campagne, straordinarie, di cui è stato ideatore, ...

