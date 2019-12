Fiorentina Roma | Diawara in mezzo è un muro

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Diwara si è ormai preso il centrocampo della. L’ex Napoli dà grande equilibrio alla squadra, con strepitose letture difensiveè forse il giocatore che ha dato la definitiva solidità alla. In coppia con Veretout, forma il centrocampo titolare. Oltre ad avere sensibilmente migliorato l’uscita del pallone, l’ex Napoli ha un senso tattico di altissimo livello, con letture difensive eccezionali. E’ sempre posizionato nel migliore dei modi per proteggere la retroguardia. Più che per il contrasto,svetta per l’intercetto, ha grandi qualità nel leggere le traiettorie di passaggio. Un esempio nella slide sopra, in cui anticipa il passaggio per Boateng. Leggi su Calcionews24.com

