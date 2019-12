Ecco chi vuole fare affari con Damasco

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La Siria, terreno di scontro e di guerre per procura fra potenze straniere dal 2011 ad oggi, continuerà ad essere un’arena contesa di interessi geopolitici e geoeconomici contrastanti e talvolta convergenti. Oltre a Russia, Iran e Turchia, nella ricostruzione del Paese anche attori che hanno finanziato per anni l’opposizione armata controcome le monarchie di Arabia Saudita e Qatar non rimaranno a guardare e lo stesso farà Pechino, che invece ha sempre sostenuto “l’integrità territoriale del territorio siriano”. Nel frattempo, gli sforzi diplomatici per arrivare a una pacificazione del Paese proseguono. Lo scorso 11 dicembre, Russia, Turchia e Iran hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla Siria al 14esimo round dei colloqui di Astana tenutisi a Nur-Sultan, in Kazakistan. “L’Iran, la Russia e la Turchia, in quanto paesi garanti ...

