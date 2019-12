“È arrivata Farah!” Flavia Pennetta e Fabio Fognini genitori bis Gioia pura

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È nata Farah! Grandeper la coppia vip che dà il benvenuto alla secondogenita.sono di nuovo. I due tennisti hanno visto per la prima volta la piccola Farah il 23 dicembre alle ore 10.11. A dare la notizia del lieto evento, a pochi giorni dal Natale ètramite una storia di Instagram. Il tennista ha svelato il nome della bambina, nome che fino all’ultimo era rimasto segreto.e lanon aveva detto nulla del nome, se non che iniziava con la lettera F. Per mantenere la tradizione della famiglia. Tutti in casa hanno un nome che inizia per F e la piccola Farah non ha infranto le regole di casa. Il tennista ha svelato che la bimba pesa 3 kg e 160 grammi e che il suo soprannome sarà Mimmi o Mimi. Un bellissimo regalo di Natale per la famiglia che vivrà le feste diversamente dal solito. Che grande! Tutta ...

