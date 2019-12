‘Dove sei? Che fai? Sei con lui?’ | gli sms del femminicida alla moglie Lei li trascriveva

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Aveva iniziato a trascrivere su un taccuino gli sms che le inviava il marito per controllarla, con tanto di data e ora. È quello che emerge nel privato della vita di coppia di Elisa Bravi, la giovane mamma di due bimbe uccisa dal marito Riccardo Pondi, nella sua stanza da letto a Bagnacavallo (Ravenna), a due passi dalle bambine che dormivano. I due erano in terapia di coppia.

Eurosport_IT : “Sofi, hai presente cosa hai fatto? Ti sei presentata tutti i giorni in palestra alle 6 per allenamenti che ti hann… - matteosalvinimi : Ma se arrivi nel nostro Paese e non ti va bene il presepe o il cibo te ne torni da dove sei venuto, perché non dobb… - patrizia_fonda : RT @VincenzoVitale_: Era l’inizio del 2000, credo. Andammo a visitare Venezia. C’erano agenti in tenuta antisommossa, bandiere verdi, gent… -