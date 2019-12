Caos Milan | la proprietà vuole le sue dimissioni

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Atalanta-5-0, scoppia ilnel mondo rossonero: laè furiosa e sembrerebbe pronta a far cadere già una prima testa. Tensione alle stelle. Terremoto in vista in casa. Ora resta da capire soltanto se avverrà subito, cioè a stagione in corso, oppure quando calerà il sipario in estate. Ma una cosa è … L'articolo: lale sueproviene da www.inews24.it.

Terbakoualid1 : RT @MilanLiveIT: Caos #Milan: Elliott furioso, la dirigenza finisce sotto esame - gazz_rossonera : Caos Milan: Elliott furioso, la dirigenza finisce sotto esame - infoitsport : Caos Milan: Elliott furioso, la dirigenza finisce sotto esame -