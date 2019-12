Biglietti Napoli-Inter | costi | comunicato società e info dettagliate

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilha messo in vendita iper il big match contro l’in programma la sera del 6 gennaio allo stadio San Paolo. Il sito ufficiale dellaha diramato uncon tutte lermazioni necessarie per i tifosi, che riportiamo di seguito. “Sono in vendita iper la gara di Campionatoche si disputerà il 6 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.ssc.it. Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC“Fan Stadium Card”, acquistabile on ...

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

sscnapoli : ?? #NapoliInter biglietti settore ospiti in vendita ???? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: INFO - Napoli-Inter, biglietti Settore Ospiti in vendita - MundoNapoli : Da lunedì 30 dicembre in vendita i biglietti del settore ospiti di Napoli-Inter. trasferta vietata i residenti dell… -