Artrite reumatoide | via libera al nuovo farmaco

(Di lunedì 23 dicembre 2019) AbbVie annuncia che la Commissione europea ha approvato Rinvoq (upadacitinib) per il trattamento dell’attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o che sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (Dmard, disease-modifying anti-rheumatic drug). Rinvoq è un inibitore selettivo e reversibile di Jak che può essere assunto una volta al giorno in monoterapia o in combinazione con metotressato (Mtx). “Come è stato osservato nel corso di uno dei più vasti programmi di sperimentazione clinica di fase III sull’– sottolinea Luigi Sinigaglia, presidente della Società italiana di reumatologia – upadacitinib ha dimostrato di migliorare in modo significativo i segni e i sintomi della malattia e di poter aiutare un maggior numero di pazienti a ...

