Arriva il down di Natale | #facebookdown | #instagramdown #whatsappdown il 23 dicembre

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Che qualcuno ci voglia dire che è tempo di mettere via i nostri smartphone e passare più tempo con amici veri, quelli con i quali possiamo parlare viso a viso? Il 232019 iniziano i problemi per i famosi social e non solo. Da pochi minuti infatti pare che in tutto il mondo si stiano riscontrando dei problemi con l’accesso ai social. Facebook e Instagram non starebbero funzionando ( come potete vedere anche dalla nostra immagine di copertina che mostra il malfunzionamento di Fb). Non solo: impossibile anche mandare messaggi con Whatsapp e visto che siamo in aria di auguri di, questo sembra essere un vero e proprio incubo natalizio! Per il momento i due social e l’app di messaggistica non funzionano. Che ci siano in corso degli aggiornamenti proprio a poche ore dal? SOCIAL E WHATSAPPIL 232019: ECCO LE ULTIME NOTIZIE Come ...

