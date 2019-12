Ariana Grande pubblica il suo primo album live | «K Bye for Now»

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) C'è una sorpresa, anzi, un inaspettato regalo di Naetale per i fan di. Dopo Thank you, next, che la cantante americana hato lo scorso febbraio e disco di platino in Italia, da lunedì 23 dicembre è disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming il nuovo** K Bye for Now (SWT)** (graficamente andrebbe scritto tutto minuscolo). Si tratta deldiscodella popstar, che già dal titolo – «K Bye» è un'espressione di saluto un po' brusco, usata per chiudere di colpo le conversazioni, anche se qui è smussata da «for now» (per ora, ndt) – sembra dichiarare le intenzioni di chiudere un capitolo artistico importante della sua carriera. Con una discografia di 5, a 26 anninon solo è una delle reginette del pop allo mondiale, ma è anche tra ...

