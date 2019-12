Virtus Roma-Brescia oggi in tv | orario d’inizio | programma | streaming Serie A basket 2020

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il posticipo della quattrodicesima giornata dellaA 2019-diè inal Palazzo dello Sport di, dove questa sera alle ore 20.45 si affronterannoe Germani. Una sfida dal sapore playoff, con i padroni di casa attualmente ottavi in classifica, ma con una partita in più giocata, mentre i lombardi si trovano in quarta posizione, anche se entrambe le squadre hanno ottenuto sino a7 vittorie. Laarriva da due successi consecutivi, con l’ultimo di gran spessore ottenuto sul campo del Trento, mentredopo il ko di Sassari a inizio mese ha vinto contro Pistoia, ma soprattutto ha conquistato con due successi l’accesso alla seconda fase della Eurocup. La Germani, però, in questo avvio di stagione ha faticato fuori dalle mura del Palaleonessa, con solo due vittorie in trasferta, mentre laha portato a ...

