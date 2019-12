Vicari: «Siamo un gruppo unito, vogliamo raggiungere la salvezza» – VIDEO (Di domenica 22 dicembre 2019) Francesco Vicari, difensore della Spal, ha commentato la vittoria contro il Torino: ecco le sue parole sulla gara – VIDEO (dal nostro inviato) – Francesco Vicari, difensore della Spal, ha commentato in zona mista la vittoria contro il Torino. Ecco le parole del giocatore biancoazzurro dopo la partita. «Oggi era importante per noi, affrontavamo una squadra forte. Siamo contenti, non stavamo passando un bel periodo. I mezzi episodi ci girano sempre a sfavore, Siamo riusciti a ribaltare la situazione grazie alla consapevolezza e all’unità». Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Vicari Siamo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vicari Siamo