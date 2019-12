Valle d’Aosta | pericolo valanghe | chiusa strada della Val Ferret

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019)a partire dalle 18:30 di oggi laValper. “E’ istituito il divieto di transito, in entrata e uscita, sia pedonale, che con sci e con mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo, nell’area Brenva, compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da Piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista adel Tunnel del Bianco, compreso il Plan Ponquet“, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco di Courmayeur.L'articolod’Aosta,ValMeteo Web.

matteosalvinimi : Elezioni subito in Valle D’Aosta, i cittadini non meritano che si perda altro tempo. La Lega è pronta e chiama a r… - petergomezblog : ‘Ndrangheta, il presidente della Valle d’Aosta si è dimesso. “Fotografato mentre entrava nel ristorante di un boss… - M5S_Camera : Alle 15 saremo in diretta su Facebook per il #QuestionTime: chiederemo al ministro per gli Affari regionali se non… -