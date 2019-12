Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Festa svedese a, nellafemminile di Coppa del Mondo di sci diII eI, infatti, piazzano la doppietta in terra slovena, con Maja Dahlqvist e Linn Svahn che precedono Stina Nilsson e Jonna Sundling in una gara controllata fino alla sua terza parte. Il gradino più basso del podio lo conquista la Svizzera, con Nadine Faehndrich e Laurien van der Graaff. La Slovenia, fuori dalla finale, fa ricorso per irregolarità subite nella prima semifinale, lo vince e dunque si ritrova terza e dunque finalista, escludendo il Canada dall’ultimo atto. Si scia sotto una nevicata copiosa, tant’è vero che nessuna ha il coraggio di staccare le altre per molto tempo e un gonfiabile, sotto il pesoneve, cede, costringendo gli addetti al percorso a cercare di ritirarlo su. In prossimità del quinto cambio, Dahlqvist e Sundling prendono finalmente in mano ...

OA_Sport : Sci di fondo, Team Sprint Planica 2019: tra le donne trionfo della Svezia che fa la doppietta, Svizzera terza - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Planica 2019 in DIRETTA iniziate le finali Pellegrino e Zelger ci credono per il podi… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Planica 2019 in DIRETTA: un grande Federico Pellegrino trascina Italia 1 in finale. O… -