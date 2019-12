Sci alpino | Marco Odermatt rischia un lungo stop | si teme una lesione al crociato del

(Di domenica 22 dicembre 2019) Potrebbe essere già finita la stagione agonistica diOdermaat, emergente sciatore elvetico classe 1997 impegnato quest’oggi nello slalom gigante maschile della Gran Risa valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. Secondo Swiss Ski, mancherebbe infatti ormai solo l’ufficialità dall’ospedale di Brunico per confermare una probabileal legamentoanteriore del ginocchio destro che metterebbe anzitempo la parola fine alla sua stagione. Il talentuoso elvetico, esploso definitivamente quest’anno con il primo successo in Coppa del Mondo ottenuto nel SuperG di Beaver Creek e con una brillante costanza di rendimento in gigante, si è fatto male nel corso della seconda manche odierna in Alta Badia (in cui ha commesso due errori evidenti) chiudendo comunque clamorosamente la propria prova in quinta posizione assoluta nonostante un dolore ...

