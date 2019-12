Psicoterapia | il rimedio migliore per i disturbi emotivi E l’Opera don Calabria non ha

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) 7 marzo 2011, Luigi D’Elia e Nicola Piccinini scrivono su Il Fatto Quotidiano un post sull’Ambulatorio Sociale dichedondi Roma, su mia proposta, aveva accettato di aprire verso la fine del 2009. La sfida era di costituire un centro diprofessionalmente qualificato ed economicamente accessibile per venire incontro ai bisogni di cura di persone che soffrono dicomuni, “Dec” (stimati dall’Oms il 30% della popolazione), per i quali laè considerata ild’elezione. Viceversa i Dec, nonostante lasia inserita fra i Livelli essenziali di assistenza (Lea), cioè delle cure che i cittadini dovrebbero ricevere per diritto dal Servizio Sanitario Nazionale, trovano scarsa accoglienza presso i Centri di Salute Mentale, costretti a privilegiare i casi “gravi” per l’esiguità degli organici. La minore gravità ...

