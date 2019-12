Oggi la fiducia alla Camera sulla manovra | opposizioni sulle barricate Ecco tutte le

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tutto secondo pronostico. Il governo pone la questione di. Le votazioni inizieranno lunedì alle 15.30 con le dichiarazioni di voto in programma dalle 14. Un testo arrivato dal Senato 'blindato' in una sessione domenicale dove lehanno manifestano la loro rabbia per il modus operandi del governo giallorosso. Infatti,le modifiche sono state apportate nel passaggio caotico al Senato sollevando polemiche e accuse da parte dell'opposizione. Per l'esecutivo giallo-rosso, invece, è stato realizzato "un piccolo miracolo" per essere riusciti "in così breve tempo in un`impresa che in estate sembrava talmente insuperabile da contribuire a innescare una crisi di governo", ha detto il ministro Roberto Gualtieri. L'operazione più difficile è stata senza dubbio disinnescare l'enorme mole di clausole di salvaguardia per oltre 23 miliardi per il ...

