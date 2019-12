Mara Venier | interrotta Domenica In Saltano Fialdini e Insinna

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 22 dicembre 2019)Inchiude prima la puntata del 22 dicembre Anche il 22 dicembreIn andrà in onda in versione ridotta. La puntata inizierà, come di consueto, alle ore 14 su Rai1.darà ampio spazio a Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, che si esibiranno in studio cantando alcuni loro grandi successi accompagnati dall’orchestra del contenitore diretta dal maestro Stefano Magnanensi. AIn ci sarà spazio anche per la comicità di Ficarra e Picone. Altri ospiti saranno Massimo Ceccherini, e Bruno Vespa con il figlio. Alle ore 17 in puntodovrà dare la linea ad una edizione speciale del Tg1.In chiude in anticipo, circa mezz’ora prima e su Rai1 sarà trasmesso l’evento Oltre la Supercoppa – Tra calcio e diritti umani in Arabia Saudita condotto dalla giornalista Silvia D’Aquino che parlerà ...

