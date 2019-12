Maltempo Fiumicino | chiusi tutti i cimiteri e parchi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) A causa del forte vento, il sindaco di, Esterino Montino, ha disposto la chiusura dicomunali e non solo quello di via Portuense.anche il parco pubblico di Villa Guglielmi, a, e la lecceta e la pineta monumentale a Fregene. “Raccomando la massima prudenza: non sostate sotto gli alberi, specialmente quelli più grandi“, afferma il primo cittadino. “Rimanete lontani dalle spiagge perché è in corso una forte mareggiata con onde forza 8 che sta aggredendo le zone già colpite dalle precedenti mareggiate, ma anche la spiaggia die altre zone del territorio. Sono in costante contatto con la Polizia Locale e la Protezione civile le cui squadre sono sul campo da ore per fronteggiare questa ennesima emergenza data dal. Araccomando attenzione e prudenza“.L'articoloi ...

Terzobinarioit : Il maltempo sferza il Litorale - Terzobinarioit : Squadra bloccata e appello Prociv - iltabloid : ++++ ULTIMA ORA ++++ Chiuso il cimitero di Fiumicino in via portuense -