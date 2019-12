Lazio | è qui la festa | FOTO e VIDEO della gioia biancoceleste al fischio finale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Labatte ancora la Juve, sempre con lo stesso risultato, a distanza di 10 giorni. Ma questa volta il successo vale un titolo: la Coca Cola Super Cup. 3-1 dei biancocelesti con Luis Alberto, Lulic e Cataldi. A nulla vale il momentaneo pari di Dybala che manda le due squadre sul pari all’intervallo. Juventus-1-3, le pagelle di CalcioWeb: Luis Alberto perde il pelo ma non il vizio, Inzaghi lo ‘Leiva’Grandi ritmi e tanta intensità nel primo tempo, più soporifera la ripresa. Ma è nel momento decisivo del match che “l’uomo dei gol pesanti e in” (Lulic), riporta in vantaggio i suoi. Forcing Juve ma chiude i conti Cataldi in pieno recupero con una punizione perfetta. Triplicee può partire laper la compagine di Inzaghi. Calciatori in delirio al centro del campo, con la presenza del patron Lotito. Poi premiazione e, ad ...

