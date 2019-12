Il battesimo di Harper e Cruz Beckham, tra scatti social e padrini vip (Di domenica 22 dicembre 2019) Il battesimo di Harper e Cruz BeckhamIl battesimo di Harper e Cruz BeckhamAria di festa in casa Beckham, e non solo per il Natale che si avvicina. Sabato 21 dicembre sono stati battezzati Cruz, 14 anni, ed Harper, 8, i figli minori di David e Victoria, come rivelato dalla stilista, che su Instagram ha pubblicato due foto della giornata, una con i due figli e un’altra che ritrae i ragazzi e i padrini, tutti volti noti e da sempre amici dei Beckham: per Harper Eva Longoria e l’hair stylist Ken Paves, per Cruz Marc Anthony e David Gardner, procuratore sportivo da sempre vicino a Becks, compagno di Liv Tyler. Anche l’attrice era alla festa post cerimonia, come altri invitati famosi, tra cui Elton John, che è padrino di battesimo di Brooklyn e Romeo, gli altri figli dei Beckham. Il battesimo di Harper e Cruz si è tenuto nelle Cotswolds, dove la famiglia Beckham ha una ...

