Grey’s Anatomy 15 lunedì 23 dicembre su La7 | ultimo appuntamento

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 22 dicembre 2019) Grey’s15 le puntate su La723in prima tv in chiaro, anticipazioni e trame finale di stagione.in prima tv su La7 per la quindicesima stagione di Grey’s, la serie medical più longeva della tv. Un finale di stagione ricco di colpi di scena e sorprese, come spesso capita e che lascerà tutti con il fiato sospeso fino alle prossime puntate. La serie continua a macinare successi negli Stati Uniti e anche per questo è già stata rinnovata per una diciasettesima stagione. Ecco le trame degli episodi che andranno in onda stasera: 15×24 Attratto dal Sangue Alex tenta disperatamente di salvare Gus, che ha un attacco di cuore mentre aspetta l’arrivo della sua donatrice di sangue raro da Londra. Saranno Levi e Owen ad andare a prendere la donatrice all’aeroporto peccato che la donna abbia tante fobie a frenarla. La ...

Duarda_quevedo : RT @giuliavello: 1 @giu_summerdavis - Lucas e Brooke - OTH 2 @Duarda_quevedo - starbuck e lee 3 @jmlilac 4 @5t4r8 - Violetta e Thomas -… - royalwanq : oddio le vecchie puntate di grey’s anatomy in cui sono tutti vivi ?? - IreneGioa : Segnalo su la7d la puntata natalizia di Grey’s Anatomy con Izzie Stevens nel suo elemento: le luci ?? #greysla7d… -