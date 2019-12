Fumo | esperti su “Science” | sulle e-cig no a proibizionismo frutto di allarmismo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ad irrompere nel dibattito tra ‘favorevoli‘ e ‘contrari’ all’uso sigarette elettroniche come alternativa (a basso rischio) per smettere di fumare, dopo un 2019 in salita per questi dispositivi legato ai decessi e ai casi di patologie polmonari tra i giovani americani consumatori di e-cig, arriva un’analisi pubblicata su ‘Science‘ da cinquedi salute pubblica di quattro università statunitensi. Secondo i docenti, Amy Fairchild (Ohio State University), Cheryl Healton (New York University), James Curran (Emory University), David Abrams (New York University) e Ronald Bayer (Columbia University), “le evidenze scientifiche sin qui raccolte inducono a sconsigliare l’adozione di azioni meramente proibizioniste dettate da allarmismi e volte a limitare ‘tout court’ l’accesso e il ricorso alle e-cig da parte dei ...

tedo_tony : Prima o poi la gente inizierà a capire che molti pseudo esperti di mercato spacciano fumo per arrosto sui social, s… - novasocialnews : Fumo: esperti su 'Science', sulle e-cig no a proibizionismo frutto allarmismo #novasocialnews #nonstopnews… - PassioneSvapo : Usa: 5 Esperti, 4 Università - 'La sigaretta elettronica valida alternativa al fumo del tabacco' -