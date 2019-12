Federico Vespa | figlio di Bruno Vespa | racconta la sua dolorosa adolescenza

Bruno Vespa e il figlio Federico a Domenica In insieme per la prima volta (Foto) : Bel colpo oggi per Mara Venier che a Domenica In ha ospitato Bruno Vespa e suo figlio Federico, per la prima volta insieme, entrambi con un libro da proporre, due mondi diversi (Foto). Federico Vepsa l’abbiamo visto ospite già in altri programmi Rai, L’anima del maiale è il suo libro in cui racconta dei suoi lunghi anni difficili, della pressione; un libro che ha voluto dedicare a sua madre perché l’ha salvato nel suo momento più duro. E se di ...

“Un periodo nero”. Federico Vespa - la confessione a cuore aperto a Domenica In. Il dolore di papà Bruno : Una confessione che ha lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Federico Vespa, figlio di Bruno, ha raccontato momenti difficili del suo passato fatto di dolore e un incontro ravvicinato con la depressione. Malattia dopo la quale ha deciso di scrivere un libro dedicato alla mamma “perché mi ha salvato la vita”. «C’è stato un periodo della mia vita in cui non mi sentivo all’altezza, non mi sentivo accettato, mia ...

Chi è Federico - il figlio di Bruno Vespa : Federico Vespa è il figlio del più celebre Bruno e uno speaker radiofonico molto amato. Classe 1979, è nato a Roma ed è il frutto dell’amore fra Bruno Vespa e Augusta Iannini, magistrato, capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e membro dell’Autorità Garante della Privacy. Ha un fratello minore, Alessandro, a cui è molto legato, ma ha un ottimo rapporto anche con entrambi i genitori. Federico di recente è ...

Avete mai visto il figlio maggiore di Bruno Vespa? Quello di Federico è un volto noto : Chi ci è passato sa bene di cosa stiamo parlando: un mostro silenzioso. Ed è proprio così che la definisce, Federico Vespa, la depressione. Il figlio di Bruno Vespa ci ha dovuto fare i conti per vent’anni e parla per la prima volta nel suo libro in uscita, ‘L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione’, come fa sapere Il Giornale, che ne anticipa qualche stralcio. “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello ...