Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09 su Sky | in arrivo un finale tragico

(Di domenica 22 dicembre 2019)su FoxLife: la trama dell’episodioDopo una prima parte di stagione contraddistinta dall’incertezza e dal cambiamento, anche i telespettatori italiani si apprestano ad affrontare la consueta pausa invernale che interesserà la sedicesima edizione di. Lunedì 23 dicembre, su FoxLife, andrà infatti in onda l’ultimo episodio del 2019 che proporrà – come di consueto per i mid-season finali targati Shonda Rhimes – colpi di scena entusiasmanti che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino a metà febbraio. Un appuntamento tanto irrinunciabile quanto temuto dai più affezionati telespettatori del Medical-Drama che si preparano all’ennesimo colpo di scena. Già annunciata come una puntata “shock”, Grey’s16×09 sarà teatro di unincidente automobilistico che colpirà l’equipe del Grey-Sloan Memorial e ...

