Ancora guai per i Cinque Stelle | politico indagato per rapina

(Di domenica 22 dicembre 2019) Valentina Dardari Marco Gasperi sarebbe accusato diaggravata in una sala scommesse. Lui si è detto sereno e nessuno gli ha chiesto le dimissioni. Per oraper il Movimento 5. Adesso a finire sui giornali è Marco Gasperi, di anni trenta, vicepresidente del Consiglio comunale di Città di Castello, candidato sindaco nel 2016. L’accusa nei suoi confronti è tutt’altro che leggera:aggravata. Gasperi si è detto però sereno ed estraneo ai fatti. Non proprio della stessa idea gli inquirenti. Laalla sala scommesse Secondo quanto riportato da La Nazione, lo scorso 10 aprile, proprio ilsarebbe entrato in una sala scommesse con pistola alla mano e avrebbe intimato a una dipendente di consegnargli l’incasso, ben 4.500 euro. Gli è anche giunto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. De Gasperi ha detto di non temere nulla e di ...

